US Open 2022: Casper Ruud holt Satz gegen Karen Khachanov im Halbfinale mit 55-Schläge-Rally

Das Halbfinale der US Open 2022 zwischen Casper Ruud und Karen Khachanov spitzt sich in Satz eins zu - und führt zu diesem unglaublichem Ballwechsel! Im Tiebreak hat Ruud bei 6:3 zunächst drei Satzbälle - zwei wehrt Khachanov ab. Beim dritten jedoch entwickelt sich ein atemberaubender Ballwechsel. 55-mal schlagen beide die Filzkugel hin und her, dann holt sich der Norweger den Satz!

00:03:42, vor 13 Minuten