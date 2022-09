Tennis

US Open 2022: Casper Ruud steht im Finale - packender Matchball gegen Karen Khachanov

Casper Ruud zieht mit einem Viersatzsieg gegen Karen Khachanov und Endspiel der US Open ein und zeigt beim Matchball großes Tennis. Mit druckvollen Schlägen hält der Norweger den Russen an der Grundlinie fest und verwandelt schließlich mit einem gefühlvollen Stopp zum Einzug ins Finale. Hier gibt es den Matchball in Flushing Meadows im Video.

00:01:16, vor 39 Minuten