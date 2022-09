Tennis

US Open 2022: Corentin Moutet bekommt Punktabzug für Ballwegschlagen - und hat dabei noch Glück

Corentin Moutet ist im Achtelfinale der US Open gegen Casper Ruud so frustriert, dass er gleich zwei Bälle wegfeuert, dafür aber nur eine Verwarnung - in dem Fall zum Punktabzug - bekommt. Moutet ist danach sogar so frech, für sich selbst eine weitere Verwarnung und damit einen Spielgewinn für den Gegner zu fordern.

00:02:01, vor 41 Minuten