Tennis

US Open 2022: "Das macht er nie!" Rafael Nadal gibt einen Punkt gegen Frances Tiafoe vorzeitig verloren

Ungewöhnliche Szene im Achtelfinale der US Open. Rafael Nadal bringt einen Ball hoch in die Hälfte seines Gegners Frances Tiafoe und geht dann schnurstracks in Richtung seines Handtuchs, ohne den Schmetterball des US-Amerikaners abzuwarten. Klar, die Aussichten auf einen Punktgewinn des Spaniers waren gering - dennoch ist die Szene untypisch für den Rekord-Grand-Slam-Champion.

00:00:40, vor 34 Minuten