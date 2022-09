Tennis

US Open 2022: Iga Swiatek spricht nach dem Titelgewinn in New York über die Bedeutung für Polen

Nach ihrem Titelgewinn bei den US Open in New York hebt Iga Swiatek hervor, wie wichtig der Sieg auch für Polen gewesen sei. Gerade in der aktuellen Situation müsse man noch mehr zusammenstehen, so die Weltranglisten-Erste. Für ihre Gegnerin Ons Jabeur hat die Polin großes Lob übrig und ist überzeugt, dass der große Titel für die Tunesierin bald folgen wird.

