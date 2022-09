Tennis

US Open 2022: Lorenzo Musetti - Gijs Brouwer | Highlights - 2. Runde Herren-Einzel

Lorenzo Musetti (ITA/26) bezwingt Gijs Brouwer (NED) in der 2. Runde der US Open 2022 in New York 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:2. Die Match-Highlights im Video. Eurosport überträgt Grand-Slam-Tennis täglich live im Free-TV bei Eurosport 1 - alle Matches im Livestream gibt's bei discovery+ und im Eurosport Player!

00:03:11, vor 29 Minuten