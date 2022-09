Tennis

US Open 2022 - Mischa Zverev staunt über Casper Ruud: "Ist das der norwegische Edberg?"

Casper Ruud taucht im Viertelfinale der US Open gegen Matteo Berrettini immer wieder am Netz auf und macht Punkt um Punkt. Eurosport-Experte Mischa Zverev fühlt sich an die schwedische Tennis-Legende Stefan Edberg erinnert.

