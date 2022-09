Tennis

US Open 2022 - Nick Kyrgios gibt nach Fauxpas im Achtelfinale gegen Daniil Medvedev zu: "Wie ein Idiot ausgesehen"

Nick Kyrgios erklärte nach seinem Achtelfinalerfolg gegen Daniil Medvedev, warum er im dritten Satz ums Netz stürmte und einen Punkt verschenkte. Darüber hinaus verriet der Australier, warum er seit Monaten in der Form seines Lebens ist und was er bei den US Open noch vorhat.

00:03:41, vor 10 Minuten