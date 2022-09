Tennis

US Open 2022: Ons Jabeur mit Kampfansage nach Finalniederlage gegen Iga Swiatek in Flushing Meadows

Nach dem Finale der US Open in New York hat Ons Jabeur an der Niederlage gegen Iga Swiatek sichtlich zu knabbern. Die Tunesierin scherzt, dass sie gerade nicht besonders gut auf die Polin zu sprechen sei, erweist sich aber als faire Verliererin und gratuliert herzlich. Sie verspricht dem Publikum, dass es ihr großes Ziel sei, irgendwann den Titel in Flushing Meadows zu gewonnen.

00:02:03, vor einer Stunde