Tennis

US Open 2022: Ons Jabeur muss kurz um die Ecke - Hitze setzt Tunesierin im Match gegen Shelby Rogers zu

Ons Jabeur hat in der 3. Runde der US Open gegen Shelby Rogers gleich mit mehreren Problemen zu kämpfen. Ende des dritten Satzes langt sich die Tunesierin erst an den Knöchel und verabschiedet sich dann kurz in eine Stadionecke - offenbar muss sich die 28-Jährige mit Kreislaufproblemen kurz übergeben. Danach zieht Jabeur aber durch und gewinnt den Satz 6:3 und damit das Match.

00:02:26, vor 33 Minuten