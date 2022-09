Tennis

US Open 2022: Ons Jabeur will weitere Generationen in Afrika motivieren

Die Tunesieren Ons Jabeur hat als erste Afrikanerin das Halbfinale bei den US Open in New York erreicht. Wenn es nach ihr geht, soll sie nicht die Letzte bleiben. Im Interview spricht Jabeur darüber, dass sie hofft, ein Vorbild für weitere Generationen in Afrika zu werden. Aufgrund ihrer Ausraster im Match gegen Ajla Tomljanovic müsste man sie aber als Minister of Happiness entlassen.

00:03:49, vor einer Stunde