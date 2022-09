Tennis

US Open 2022 - Rafael Nadal gesteht auf Pressekonferenz: "Ich dachte, die Nase ist gebrochen"

Rafael Nadal unterläuft in der 2. Runde der US Open gegen Fabio Fognini ein schmerzhaftes Missgeschick. Im vierten Satz schlägt sich der Spanier seinen eigenen Schläger so unglücklich ins Gesicht, dass er an der Nase blutet. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel scherzt der Mallorquiner: "Wahrscheinlich habe ich das verdient, weil ich eine Weile so schlecht gespielt habe."

00:01:09, vor 43 Minuten