Tennis

US Open 2022: Rafael Nadal, Iga Swiatek und Co. zaubern bei Show-Match zu Gunsten der Ukraine

Rafael Nadal, Iga Swiatek und Co. haben bei einem Show-Match zu Gunsten der Ukraine im Vorfeld der US Open tief in die Trickkiste gegriffen. Der amtierende French-Open-Champion und die Weltranglistenerste zauberten im Doppel gegen das Duo Coco Gauff und John McEnroe mit jeweils einem Tweener.

00:01:00, vor einer Stunde