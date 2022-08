Tennis

US Open 2022: Return-Winner sichert Auftakt-Sieg für Krawietz/Mies gegen Giron/McDonald - der Matchball

Kevin Krawietz und Andreas Mies starten gut in die US Open 2022. Ein toller Return-Winner von Krawietz sichert den 6:3, 7:6 (7:5)-Sieg in Runde eins gegen Marcos Giron / Mackenzie McDonald (USA).

