Tennis

US Open 2022: Serena Williams in New York von Golf-Legende Tiger Woods lautstark angefeuert

Serena Williams steht nach ihrem überraschenden 7:6 (7:4), 2:6, 6:2-Erfolg gegen die Weltranglistenzweite Anett Kontaveit bei den US Open in der dritten Runde. Angefeuert wurde sie dabei auch im Arthur Ashe Stadium von Golf-Star Tiger Woods. Der 15-malige Major-Sieger saß sogar in der Team-Box der US-Amerikanerin und unterstützte Williams von dort aus lautstark.

00:00:18, vor einer Stunde