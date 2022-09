Tennis

US Open - Abschied von Serena Williams berührt Barbara Rittner: "Tränchen verdrückt"

Serena Williams hat ihr letztes Match bei den US Open bestritten und ihre große Tennis-Karriere beendet. Nicht nur das Publikum in New York war im Anschluss berührt, auch Eurosport-Expertin Barbara Rittner verdrückte "das ein oder andere Tränchen", wie sie in "First Serve Rittner" verrät.

00:05:36, vor 44 Minuten