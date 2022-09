Tennis

US Open - Casper Ruud gibt nach Match gegen Karen Khachanov zu: "Tennis ist auch ein psychologisches Spiel"

Im Interview nach seinem Match gegen Karen Khachanov bei den US Open in New York verrät Casper Ruud, wie er mit seiner Nervosität umgeht. Es sei auch eine Frage der Psychologie, so der Norweger. Wichtig sei es, dem Gegner die eigene Nervosität nicht spüren zu lassen. Die sei aber definitiv vorhanden gewesen. Hier gibt es das Interview im Video.

00:01:52, vor einer Stunde