Tennis

US Open - die Highlights des Damen-Turniers: Serena Williams' letzter Tanz und Iga Swiateks Triumphzug

Das Damen-Turnier der US Open 2022 ist beendet. Iga Swiatek hat sich mit einem Sieg im Finale über Ons Jabeur zum neuen Champion gekrönt. Der der famose Auftritt der Polin war nicht das einzige Highlights in New York. Die erste Woche wurde von einer anderen Spielerin bestimmt, die beim vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres ihre Abschiedstour gab: Serena Williams.

00:04:14, vor einer Stunde