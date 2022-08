Tennis

US Open: Dominic Thiem packt unter Druck sein bestes Tennis aus - "Wie in alten Zeiten"

Dominic Thiem muss in der 1. Runde der US Open im ersten Satz gegen Pablo Carreño Busta zwei Satzbälle abwehren und tut das in beeindruckender Art und Weise. Das Publikum ist komplett aus dem Häuschen, als der Österreicher mit vier großartigen Schlägen in Folge auf 5:5 stellt.

00:03:24, vor einer Stunde