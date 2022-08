Tennis

US Open: Großes Pech für Dominic Thiem im Match gegen Pablo Carreño Busta! Serviette fliegt auf den Platz

Dominic Thiem ist gegen Pablo Carreño Busta in der 1. Runde der US Open beim Stand von 6:5 und 40-30 drauf und dran, den Tiebreak zu erreichen - da fliegt eine Serviette auf den Court 17. Der Ballwechsel, in dem der Österreicher zum Zeitpunkt der Störung die Oberhand hatte, muss wiederholt werden. Prompt schnappt der Spanier zu und gewinnt den Satz 7:5.

00:03:04, vor einer Stunde