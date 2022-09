Tennis

US Open: Iga Swiateks beste Szenen in New York - Traumtennis auf dem Weg zum nächsten Grand-Slam-Titel

Iga Swiateks beste Szenen in New York - Traumtennis auf dem Weg zum nächsten Grand-Slam-Titel bei den US Open 2022. Ob gegen Sabalenka, Niemeier oder im Finale gegen Jabeur - die Polin hatte auf fast alles einen Antwort und glänzte von der Grundlinie wie am Netz.

00:01:38, vor einer Stunde