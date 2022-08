Bislang gibt es keine endgültige Entscheidung bezüglich einer Teilnahme des 21-fachen Grand-Slam-Siegers am letzten Major-Turnier des Jahres. Eine kürzlich erfolgte Lockerung der Gesundheitsbeschränkungen in den Vereinigten Staaten hatte im Lager des Serben vielmehr die Hoffnung geweckt, dass Djokovic vielleicht doch ins Land gelassen wird. Denn allgemein wird angenommen, dass dieser Lockerung bald auch eine Aufweichung der Reisebeschränkungen folgen wird.

Klar ist aber auch, dass die US Open für die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) keine Priorität haben. Ungeimpfte Spieler sind in Flushing Maedows nicht grundsätzlich von einer Teilnahme ausgeschlossen, die Turnierorganisation macht sich aber nicht für die Einreise ebensolcher stark.

"Das ist Mist", sagte McEnroe gegenüber "Fox". "Ich denke, er sollte spielen dürfen. Ich bin geimpft, ich habe eine Auffrischungsimpfung bekommen. Aber das ist jedem selbst überlassen", so der viermalige US-Open-Gewinner weiter.

McEnroe meint, dass Djokovic aufgrund seiner sportlichen Verdienste wichtig für die US Open sei. "Er hat viel mehr Majors gewonnen als ich, weil er sich ins Zeug gelegt und diesen Willen gefunden hat, den nur sehr wenige Menschen im Sport jemals gefunden haben. Das ist ein Teil dessen, was ihn so großartig gemacht hat.”

Für McEnroe sorgen die Lockerungen der internen Beschränkungen und Richtlinien zur sozialen Distanzierung, die in den USA kürzlich vorgenommen wurden, lediglich dafür, dass der Frust ungeimpfter Einreisender größer wird, da sie nicht von den Lockerungen profitieren würden.

Djokovic will Australien-Saga nicht wiederholen

Laut McEnroe habe Djokovic das Recht, "seine eigene Entscheidung zu treffen" - auch im Hinblick auf eine Corona-Impfung. Djokovic sei eben "sehr vorsichtig mit allem, was er in seinen Körper steckt", daher sei es unverständlich, "wenn ich hier bei einem Fußballspiel in Los Angeles sitze und er das Land nicht betreten darf, weil er nicht geimpft ist".

Nach der Tortur bei den Australian Open zum Jahresbeginn will Djokovic nur in die USA einreisen, wenn auch gesichert ist, dass er einreisen darf.

"Ich werde nicht nach Amerika reisen, wenn ich keine Erlaubnis habe. Die Saga in Australien war für nicht angenehm für mich", sagte Djokovic kürzlich. "Ich habe meine Haltung, ich bin Befürworter der Freiheit. Ich respektiere alles und jeden und erwarte, dass die Leute meine Entscheidung zumindest respektieren. Wenn ich die Erlaubnis habe, bin ich dabei. Wenn nicht, werde ich nicht da sein - das ist dann auch kein Weltuntergang."

