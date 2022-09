Tennis

US Open - Jule Niemeier gibt nach Zweitrunden-Sieg zu: "Weiß gar nicht, wer als nächstes kommt"

Jule Niemeier hat die dritte Runde der US Open erreicht. Die 23-Jährige schlug die Kasachin Yulia Putintseva in zwei Sätzen und zeigte sich im Anschluss gewohnt bescheiden. Im Interview mit Eurosport-Reporter Markus Paszehr gibt sie sogar zu, gar nicht zu wissen, gegen wen sie in der nächsten Runde spielen könnte.

00:02:09, vor einer Stunde