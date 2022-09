Tennis

US Open - Jule Niemeier nach Pleite gegen Iga Swiatek selbstkritisch: "Viel Frust dabei"

Jule Niemeier spricht nach ihrer Niederlage im Achtelfinale der US Open gegen Iga Swiatek im exklusiven Interview bei Eurosport. Die 23-Jährige ist frustriert, kann aber auch Positives aus dem erfolgreichen Turnier in New York mitnehmen.

00:05:11, vor 43 Minuten