Tennis

US Open - Macht Nick Kyrgios nach einem potentiellen Titel in New York Schluss? Mischa Zverev zweifelt an Andeutung

Nick Kyrgios hat nach dem Achtelfinal-Sieg bei den US Open gegen Daniil Medvedev durchblicken lassen, dass er nach einem potentiellen Titelgewinn in Flushing Meadows siene Tennisschuhe an den Nagel hängen könnte. Eurosport-Experte Mischa Zverev hat da so seine Zweifel, ob der Australier diese Aussagen wirklich ernst meint.

00:01:16, vor 40 Minuten