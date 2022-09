Tennis

US Open - Mischa Zverev fühlt mit verzweifeltem Andrey Rublev: "Schlimmstes Gefühl"

Andrey Rublev muss sich Frances Tiafoe im Viertelfinale der US Open in drei Sätzen 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6 geschlagen geben. Seinen Emotionen lässt der impulsive Russe während des Matches freien Lauf und fängt unter anderem nach einem verlorenen Aufschlagspiel an zu weinen. Eurosport-Experte Mischa Zverev fühlt mit ihm.

00:01:34, vor 13 Minuten