Tennis

US Open - Mischa Zverev von Rafael Nadals Reaktion nach Erstrundensieg überrascht: "Freut sich wie ein Weltmeister"

Mischa Zverev und Matthias Stach analysieren in Behind the Score die Auftritte von Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas und Andy Murray. Während der Grieche entäuschte und bereits in der ersten Runde ausschied, drehte Nadal nach Fehlstart auf. Vor allem von Nadals Reaktion nach dem Sieg zeigt sich Zverev überrascht.

00:02:28, vor 30 Minuten