Kyrgios gestand, sich an einigen "wirklich beängstigenden Orten" befunden zu haben. "Ich hatte das Gefühl, dass ich sehr egoistisch war, als es mir wirklich schlecht ging", sagte der Wimbledon-Finalist gegenüber den Medienvertretern.

Schon Anfang des Jahres hatte er im Rahmen der Australian Open in Melbourne eröffnet, dass er in der Vergangenheit mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte.

"Niemand weiß, was ich durchgemacht habe, wie viele Kämpfe ich überwunden habe", hatte er im Februar erklärt , damals aber schon Entwarnung gegeben. Auch dank seiner engsten Vertrauten gehe es ihm deutlich besser, wie er damals berichtete: "Ich stütze mich auf meine geliebten Menschen."

Sein Umfeld war auch ein Mitgrund dafür, seine Karriere in eine andere Richtung zu steuern. "Ich habe mich schlecht gefühlt, wollte kein Tennis spielen. Dann habe ich die Menschen betrachtet, die mir am nächsten stehen und wie sehr ich sie im Stich gelassen habe", eröffnete der 27-Jährige, und stellte klar: "Das wollte ich nicht mehr!"

Kyrgios 2022 stark wie nie

"Ich bin einfach stolz darauf, wie ich mich nach allem wieder aufgerappelt habe", erklärte er. Zudem hatte der Mann aus Canberra das Gefühl, "dem Sport noch viel geben" zu können.

Und das stellte Kyrgios in dieser Saison unter Beweis: Hinter der Nummer 25 der Weltrangliste liegt das beste Jahr seiner Karriere. In Melbourne gewann er an der Seite seines Kumpels Thanasi Kokkinakis die Australian Open im Doppel. In Washington feierte er seinen ersten Masters-Titel seit drei Jahren.

In Wimbledon erreichte er zum ersten Mal in seiner Karriere ein Einzel-Finale eines Grand Slams. Nun avanciert er in New York nach dem Sieg gegen den Weltranglistenersten zum Titelfavoriten . "Natürlich hilft es, zu gewinnen", sagte Kyrgios am Montagmorgen in den USA: "Ich habe dieses Jahr viel gewonnen und die Motivation war da."

Entsprechend habe er nun das Gefühl, die Leute "stolz zu machen" - und dass die Menschen "nicht mehr so viele negative Dinge" über ihn erzählen. "Ich wollte die Geschichte einfach umdrehen", sagte Kyrgios.

Kyrgios kämpft um zwei Titel

Das gelang dem Australier nicht zuletzt in den USA. Die Kritiker hat er erst einmal zum Schweigen gebracht. Am Mittwochmorgen kämpft Kyrgios gegen Karen Khachanov um den Einzug ins Halbfinale.

Und die Reise für den Australier ist nach "sechs, sieben" schweren Jahren seiner Karriere noch längst nicht vorbei: "Ich bin super stolz auf mich. Bislang konnte ich in Flushing Meadows nicht zeigen, wie ich wirklich bin. Ich habe im Moment sehr viel Motivation", sagte er auf der Pressekonferenz nach dem 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2 gegen Medvedev

Der Fokus für Kyrgios liegt aber vorerst noch an anderer Stelle. "Ich denke noch gar nicht so ans Viertelfinale gegen Khachanov, denn ich konzentriere mich auf das Doppel mit dem schönen Thanasi Kokkinakis", teilte er dem Publikum im Arthur Ashe Stadium mit.

