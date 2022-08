Tennis

US Open - Rafael Nadal äußert sich zur Absage von Novak Djokovic: "Die Tenniswelt geht weiter"

Novak Djokovic wird die diesjährigen US Open in New York aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung verpassen. Der Serbe tue ihm leid, aber der Sport sei größer als einzelne Spieler, sagte Rafael Nadal bei einer Pressekonferenz vor dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Auch er habe schon einige Turniere aufgrund von Verletzungen verpasst. Die Tenniswelt werde sich immer weiterdrehen

00:00:48, vor 12 Minuten