Tennis

US Open - Selbstbeleidigung als Motivation? Zverev: "Habe andere Sprache genutzt"

Weil er sich selbst beleidigte, bekam Daniel Evans in der dritten Runde eine der kuriosesten Strafen der US Open 2022. Eurosport-Experte Mischa Zverev ordnet die Situation ein und plaudert aus dem Nähkästchen. Er selbst nutzte in der Vergangenheit in ähnliche Situationen eine andere Sprache.

00:02:03, vor 21 Minuten