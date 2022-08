Tennis

US Open - "Serena Williams ist eine Legende": Swiatek, Raducanu und Co. zollen Trubut

Tennisstar Serena Williams verabschiedet sich vom Profisport und bei den US Open tritt sie wohl zum letzten Mal an einem Grand-Slam-Turnier an. Ihre Kolleginnen richteten noch einmal schöne Worte an sie. Emma Raducanu, Iga Swiatek und Elena Rybakina sprechen über ihre Erfahrungen mit Williams, was sie dem Tennissport gebracht hat und was ihr Rücktritt bedeutet.

