Tennis

US Open - Tatjana Maria exklusiv: So gehe ich in die Partie gegen Maria Sakkari

Tatjana Maria sorgte mit dem Einzug ins Wimbledon-Halbfinale für ein kleines Tennismärchen. Nun greift sie bei den US Open an - muss aber schon in Runde eins gegen die an Position drei gesetzte Maria Sakkari antreten. Im Gespräch mit Eurosport-Reporter Markus Paszher erklärt Maria, wie sie die Partie angeht.

00:03:06, vor 11 Minuten