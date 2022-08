Tennis

US Open - Verletzter Alexander Zverev macht Fortschritte! Mischa Zverev: "Schläge sehen jetzt noch knuspriger aus"

Alexander Zverev verpasst die US Open wegen seiner bei den French Open im Halbfinale gegen Rafael Nadal erlittenen Fußverletzung. Zu Turnierstart in New York gibt Bruder Mischa Zverev im Eurosport-Studio ein Update zu seinem Bruder. Die deutsche Nummer eins mache demnach große Fortschritte und spiele bereits wieder sehr gut. Die Pause habe ihm sogar gutgetan.

00:02:22, vor 18 Minuten