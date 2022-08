Tennis

US Open: Wahnsinn! Tim van Rijthoven wehrt sieben Matchbälle ab und zieht Kopf aus der Schlinge

Unglaubliches Comeback des Niederländers Tim van Rijthoven in der ersten Runde der US Open. Der 25-Jährige wehrt gegen Zhang Zhizhen sieben Matchbälle ab und dreht einen 0:2-Satzrückstand noch in einen Sieg.

