Tennis

Witzige Szene mit Aryna Sabalenka auf der Pressekonferenz: "Könnten Sie bitte aufhören mit dem Stift ..."

Aryna Sabalenka will sich bei den US Open 2022 nach ihrem Viertelfinal-Sieg gegen Karolina Plisková auf der Pressekonferenz auf eine Frage konzentrieren, da muss sie das Wort an den Offiziellen richten, weil dieser sie mit seinem nervösen Stift-Klicken total aus der Fassung bringt.

00:00:38, vor 5 Minuten