Nachdem in Höhr-Grenzhausen das erste kleine Tennisturnier nach der Coronapause in Deutschland gestartet wurde, zieht die USA offenbar nach. Wie die "New York Times" berichtet, werden US-Open-Halbfinalist Matteo Berrettini, Tennys Sandgren, Reilly Opelka und Tommy Paul in West Palm Beach in Florida gegeneinander antreten.

Mit Matteo Berrettini würde somit erstmals wieder ein Top-10-Spieler der ATP-Tour auf den Platz zurückkehren. Aktuell trainiert der Italiener in Florida, wäre nach eigenen Angaben jedoch "gerne in einer besseren Verfassung".

"Ich muss keine Matches spielen, also muss ich auch von meiner Ernährung her nicht so streng sein. Aber es ist sehr heiß hier und ich arbeite hart. Ich habe mich vor ein paar Tagen vor und nach dem Training gewogen und hatte danach vier Kilo weniger", erklärte der Weltranglistenachte gegenüber der Website der ATP.

Auch ein weiterer Teilnehmer, Tennys Sandgren, ist kein unbeschriebenes Blatt. Der 28-Jährige stand bei den diesjährigen Australian Open im Viertelfinale und vergab sieben Matchbälle gegen den Schweizer Roger Federer, ehe er sich dem Maestro nach fünf Sätzen im Tiebreak geschlagen geben musste. Zuvor hatte er im selben Turnier Berrettini in der zweiten Runde bezwungen.

In Höhr-Grenzhausen treten seit Freitag auch in Deutschland erstmals wieder Tennis-Profis in einem kleinen Turnier gegeneinander an. Yannick Hanfmann und Dustin Brown sind dabei die prominentesten Vertreter.

