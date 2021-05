Tennis

Ultimate Tennis Showdown: Cristian Garín besiegt Grigor Dimitrov

Beim Ultimate Tennis Showdown besiegt der Chilene Cristian Garín Grigor Dimitrov (Ungarn). Garin steht in der Weltrangliste auf Platz 23 und Dimitrov auf dem 17. Rang. Das Line-Up des Turniers führt Daniil Medvedev an. Neben der Nummer zwei der Welt sind auch Top10-Spieler Diego Schwartzman sowie der charismatische Italiener Fabio Fognini in Südfrankreich am Start

00:01:53, vor einer Stunde