Publiziert 23/06/2021 Am 14:00 GMT

Musetti, der vergangenen Samstag seine letzte mündliche Prüfung an einem sprachlichen Gymnasium im toskanischen Cecina hatte, meinte gegenüber "ATP": "Für mich ist es gut gelaufen. Ich denke, ich hab’s geschafft."

Eine Abifahrt, wie es nach dem Schulabschluss oftmals üblich ist, steht für Musetti allerdings nicht an. Denn der Youngster wird kommende Woche beim Rasenklassiker in Wimbledon (28. Juni bis 11. Juli) aufschlagen. "Ich werde es sicher genießen, auf Rasen zu spielen”, so der 19-Jährige. Der Italinier ist der Meinung, dass sein Spiel und der Rasen generell eine gute Kombination sei.

Da die schulischen Prüfungen jetzt abgeschlossen sind, kann der Weltranglisten-58. seinen Fokus in Wimbledon voll auf Tennis richten und die Fans mit seinen Trickschlägen begeistern. Eine Sache wird Musetti künftig auf der Tennistour jedenfalls nicht vermissen: "Unterwegs zu lernen".

Tennis Training mit Papa: Djokovics Sohn zeigt sein Tennis-Talent VOR 3 STUNDEN

Das könnte dich auch interessieren: Thiem bangt um Wimbledon-Start: Aufgabe auf Mallorca

"Was für ein Satzball! Teenager Musetti spielt Djokovic aus

WTA Eastbourne Gauff kämpft sich zurück: Sieg nach 0:6-Start gegen Mertens VOR 6 STUNDEN