In den beiden bisherigen Aufeinandertreffen gab Kyrgios gegen Djokovic nämlich keinen einzigen Satz ab. Die Duelle liegen jedoch bereits fünf Jahre zurück, Djokovic gewann in der Zwischenzeit sieben weitere Grand Slams, dreimal triumphierte er dabei in Wimbledon.

Ad

Wimbledon Nur Nachteile für Djokovic? Warum der Schein trügt VOR 31 MINUTEN

Der 27-Jährige profitierte im Halbfinale vom verletzungsbedingten Rückzug Rafael Nadals und zog dadurch kampflos ins Endspiel ein . Ob die zusätzliche Regenerationsphase Kyrgios in die Karten spielt, wird am Sonntag im Finale ab 15:00 Uhr ermittelt.

Eurosport.de begleitet das Wimbledon-Finale zwischen Djokovic und Kyrgios im Liveticker.

Das Match des Tages:

Ab 15:00 Uhr: Novak Djokovic (SRB/1) - Nick Kyrgios (AUS)

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Wimbledon-Liveticker. Der lang ersehnte Tag ist angebrochen, das Finale steht unmittelbar vor der Tür. Novak Djokovic und Nick Kyrgios erwiesen sich nach kräftezehrenden Duellen auf dem Rasen als würdig, auf dem Centre Court den dritten Grand-Slam-Titel des Jahres untereinander auszufechten. Während Djokovic nach seinem insgesamt siebten Titel an der Church Road strebt, könnte sich Kyrgios den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere sichern. Eurosport.de begleitet die Partie ab 15:00 Uhr im Liveticker.

Das könnte Dich auch interessieren: Nur Nachteile für Djokovic? Warum der Schein trügt

Wilander exklusiv: "... dann hat Kyrgios im Finale eine Chance"

Wimbledon Kontroverse Geste von Djokovic - jetzt liefert er die Erklärung VOR 9 STUNDEN