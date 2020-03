Eine mögliche Verschiebung gehe mit Schwierigkeiten und einem Risiko einher, das Zeitfenster sei aufgrund des Rasens klein. Ohne Zuschauer werde das Turnier sicher nicht stattfinden.

Die Veranstalter betonten, dass sie in enger Absprache mit den Spielerorganisationen ATP, WTA, dem Weltverband ITF und den anderen Grand-Slam-Turnieren stehen. Die Ausrichter der French Open hatten mit ihrer eigenmächtigen Verlegung von Roland Garros in den Herbst für Kopfschütteln in der Szene gesorgt. Aktuell finden bis mindestens 7. Juni keine Spiele auf der Männer- und Frauen-Tour statt.

(SID)

