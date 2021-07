Publiziert 01/07/2021 Am 11:41 GMT

Der Ex-Tennis-Profi, der in seiner aktiven Karriere alle Grand-Slam-Turniere bis auf Wimbledon gewann, sagte: "Es war unglaublich. So aufgeregt habe ich ihn noch nie auf dem Centre Court von Wimbledon gesehen."

Wilander schob nach: "Murray konnte vielleicht selbst nicht glauben, dass er da draußen ist und wieder in fünf Sätzen in Wimbledon gewinnt. Es war unglaublich und hat so viel Spaß gemacht, ihn Spielen zu sehen."

Die Fans sahen dies ähnlich und waren sichtlich begeistert von dem Auftreten ihres Publikumslieblings.

"Das ist das wildeste Publikum und der wildeste Spieler, den ich seit Nick Kyrgios bei den Australian Open gesehen habe. Für das Publikum war es wie das Wimbledon-Finale. Denn wenn Murray den Centre Court betritt, ist es wie ein Finale", erklärte Wilander.

Wimbledon-Reise für Murray geht weiter

Otte, der sich in London durch drei Qualifikationsmatches gekämpft hatte und erstmals überhaupt in Wimbledon im Hauptfeld stand, glänzte beim Rasen-Klassiker mit einer unbekümmerten Vorstellung gegen die ehemalige Nummer eins der Welt.

Der Kölner wurde vor dem aufgepeitschten Publikum immer selbstbewusster. Dann musste das Dach geschlossen werden, nach der rund viertelstündigen Pause war bei Otte der Schwung kurz raus – dies reichte für Murray, um den Entscheidungssatz zu erzwingen. Dort entwickelte sich eine Zitterpartie, in der der Favorit die besseren Nerven bewies.

Wilander machte in der Dachschließung einen positiven Effekt für Murray aus: "Er kam danach raus und spielte sehr aggressiv, er ging auf seine Schläge los. Es war erstaunlich, das Schließen des Dachs hat ihm wirklich geholfen. Und Erfahrung hilft auch."

Letztlich setzte sich Vintage-Murray in fünf umkämpften Sätzen mit 3:6, 6:4, 6:4, 4:6, 2:6 gegen den Deutschen durch. Mit dem Erfolg über Otte blieb der 34-Jährige seiner Wimbledon-Linie treu: Bei 13 Teilnahmen am prestigeträchtigen Rasen-Turnier erreichte er jedes Mal mindestens die dritte Runde.

Dort trifft der zweifache Olympiasieger auf Denis Shapovalov (CAN/10).

Otte sorgt während des Spiels für Amüsement

Otte hatte während des Spiels gleich mehrmals die Lacher auf seiner Seite. Zum Beispiel, als er humorvoll auf einen Ausrutscher reagierte: Der 27-Jährige legte sich lässig auf die Seite und tat so, als rauche er eine Zigarette. Im Netz sammelte Otte damit Sympathien ein, auch Viktoria Azarenka twitterte die Szene über ihren Account.

Ein weiteres Highlight: Otte bat im ersten Satz die Schiedsrichterin darum, ihm andere Shorts zu besorgen, da seine zu groß seien.

