Mit der Weltranglistenersten Ashleigh Barty steht Angelique Kerber im Wimbledon-Halbfinale am Donnerstag ( ab 14:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de ) eine ganz schwierige Aufgabe bevor.

Die Australierin hat im bisherigen Turnierverlauf nur in der ersten Runde gegen Cárla Suarez Navarro einen Satz abgeben müssen und war anschließend meist souverän bis ins Halbfinale marschiert.

"Angelique muss das Rückhand-Cross-Duell mit Barty in ihre Vorhand verhindern", erklärte Rittner am Mittwoch bei "Sky". Dass Kerber Linkshänderin ist und dadurch den Paradeschlag von Barty immer in die Vorhand bekommt, sieht sie nicht als Vorteil: "Mir wäre es eigentlich lieber, wenn der Slice in die Rückhand ginge, weil Angie da mit ihrer beidhändigen Rückhand und weil sie unglaublich gut tief geht, extrem viel das Handgelenk im letzten Moment noch einsetzen kann. Da ist sie eigentlich sicherer."

Rittner: "Wenn Kerbers Vorhang longline sitzt, bestimmt sie das Spiel"

Damit es erst gar nicht zu solchen Ballwechseln mit dem Rückhand-Cross der Australierin kommt, forderte Rittner, dass Kerber selbst "früh ihre Vorhand longline sucht". "Das war nicht nur in der zweiten Runde gegen Sorribes Tormo, sondern generell ein Gradmesser. Wenn der sitzt und sie den Mut hat, als Erstes auf den Vorhand-Longline zu gehen und das Feld zu öffnen, dann bestimmt sie das Spiel", sagte die 48-Jährige.

Rittner weiter: "Neben dem Aufschlag von Barty wird das ein Schlüssel sein, wie die Partie verläuft."

Kerber und Barty treffen am Donnerstag zum insgesamt sechsten Mal aufeinander. Es ist allerdings das erste Duell auf Rasen, alle bisherigen fünf Aufeinandertreffen fanden auf Hartplatz statt. Dabei gewann dreimal die Kielerin und zweimal die Australierin.

Sollte Kerber das Halbfinale für sich entscheiden, stünde sie zum dritten Mal an der Church Road im Finale. Für Barty, die 2019 bei den French Open triumphierte, wäre es dagegen die erste Endspiel-Teilnahme beim Rasen-Klassiker.

Das zweite Halbfinale bestreiten Karolina Pliskova aus Tschechien und die an Nummer zwei gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus (im Anschluss an das Kerber-Halbfinale im Liveticker auf Eurosport.de ).

