Freude, Stolz, Erleichterung und ein kleines bisschen Genugtuung - all das lag in diesem einen kurzen Satz. "Ich kann es noch", sagte Angelique Kerber mit müden Augen und einem strahlenden Lächeln. Fast dreieinhalb Stunden Hochgeschwindigkeits-Tennis vom Allerfeinsten lagen hinter ihr, und den letzten Punkt in diesem brillanten Zweitrundenmatch gegen die giftige Spanierin Sara Sorribes, den hatte Kerber gemacht. "Dieses Match", sagte sie, "dieses Match gibt mir wieder Selbstvertrauen."

Dieses Selbstvertrauen, in der Kopf-Sportart Tennis die halbe Miete, hatte zuletzt erheblich gelitten. Nicht mehr allzu viel war der ehrgeizigen Kerber nach ihrem Wimbledonsieg 2018 gelungen, die Spekulationen um ein baldiges Ende der Karriere wurden immer lauter. Erstrunden-Niederlagen bei den Grand-Slam-Turnieren in Melbourne und Paris schienen die Geschichte auch in diesem Jahr fortzuschreiben, bis Kerber kurz vor Wimbledon mit dem Turniersieg in Bad Homburg endlich wieder ein Ausrufezeichen setzte.

Und jetzt dieses Match. In Wimbledon, auf englischem Rasen, dort, wo sich die Tennisspielerin Angie Kerber am wohlsten fühlt. Gleich zu Beginn dieses epischen Matches gegen Sorribes habe sie gewusst, dass es "ein Ding auf ganz hohem Niveau wird".

Wurde es, die Intensität, die Qualität, die Dramatik dieser Partie verzückten selbst den distinguierten All England Club. In Dauerschleife lief auf dem offiziellen Twitter-Account der Championships der Matchball. Die Statistiker in Wimbledon hatten schnell Bemerkenswertes parat: Durchschnittlich 8,16 Ballwechsel in jeder Rally - mehr hat es in der Geschichte des Frauentennis noch nie gegeben.

Wenn es etwas zu bemängeln gab am Spiel der deutschen Nummer eins, dann waren es vielleicht die Volleys, die zu selten und zu zögerlich kamen. Ansonsten zeigte Kerber alles, was sie vor nicht ganz so langer Zeit zur Nummer eins der Welt gemacht hatte. Und vor allem ihr großer Kampfgeist weckte durchaus Hoffnungen auf mehr. "Es war sicher eines meiner besten Matches in den letzten Monaten", sagte sie und untertrieb damit gewaltig. So druckvoll, konsequent und angriffslustig hat man Kerber zuletzt in ihren Erfolgsjahren 2016 und 2018 gesehen.

Und das Feld ist geöffnet. In Kerbers Hälfte des Tableaus fehlen bereits Bianca Andreescu (Kanada/Nr. 5), Serena Williams (USA/Nr. 6), Belinda Bencic (Schweiz/Nr. 9) und ihre Angstgegnerin Wiktoria Asarenka (Belarus/Nr. 12). Im unteren Tableau sind Sofia Kenin (USA/Nr. 4) und Petra Kvitova (Tschechien/Nr. 2) nicht mehr dabei. Für Kerber kein Grund zum Übermut. Ihre nächste Gegnerin ist Alexandra Sasnowitsch (Belarus), und über dieses Match denkt die Kielerin nicht hinaus: "Egal, wer auf der anderen Seite steht, es wird von Runde zu Runde schwerer."

In den Sozialen Netzwerken sahen allerdings einige User Parallelen zum Jahr 2018, als Kerber als erste Deutsche seit Steffi Graf das Dameneinzel in Wimbledon gewann und die deutschen Fußballer bei der WM in Russland in der Vorrunde scheiterten: "Die Mannschaft geht, Angie kommt. 2018 lässt grüßen."

(SID)

