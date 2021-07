Kerber ist einzige ehemalige Wimbledon-Siegerin, die sich noch im Feld befindet. Aber auch die Nummer eins und zwei der Welt, Ashleigh Barty aus Australien und Aryna Sabalenka aus Belarus, haben die Runde der besten Acht erreicht.

Zu den größten Überraschungen des Turniers bisher gehört die Schweizerin Viktorija Golubic. Im Viertelfinale trifft sie auf die Tschechin Karolina Pliskova.

Mit Golubic sowie Ajla Tomljanovic aus Australien sind noch zwei ungesetzte Spielerinnen im Turnier. Tomljanovic fordert nun ihre Landsfrau Barty.

Die Partien am Dienstag in der Übersicht:

Centre Court ab 14:30 Uhr

Daniil Medvedev - Hubert Hurkacz - 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:4

Gesucht wird der Viertelfinalgegner von Roger Federer. Das Match musste am Montag wegen starken Regens abgebrochen und konnte nicht wieder aufgenommen werden. Medvedev würde bei einem Turniersieg erstmals die Spitze in der Weltrangliste übernehmen.

nicht vor 15:30 Uhr: Ons Jabeur (TUN/21) - Aryna Sabalenka (BLR/2)

Jabeur ist die erste Nordafrikanerin, die das Viertelfinale in Wimbledon erreicht. Falls das Märchen der Tunesierin weitergeht, hat sie gute Chancen auf einen Platz in den Top 20 der neuen Weltrangliste. Sabalenka könnte nach dem Turnier sogar die neue Nummer eins der Welt werden. Dazu müsste sie aber gewinnen und Barty im Viertelfinale ausscheiden.

nicht vor 17:30 Uhr: Ashleigh Barty (AUS/1) - Ajla Tomljanovic (AUS)

Die späte Ansetzung des Matches zwischen Raducanu und Tomljanovic am Montagabend war umstritten. Während Barty am frühen Nahcmittag ihr Tagwerk bereits beendet hatte, mussten ihre potentiellen Gegnerinnen am selben Platz im letzten Match ran. Sollte Barty die Partie gewinnen, würde sie auf jeden Fall Weltranglistenerste bleiben. Bereits die Viertelfinalteilnahme ist ihr bestes Ergebnis an der Church Road.

Court 1 ab 14:00 Uhr

Karolina Pliskova (CZE/8) - Viktorija Golubic (SUI)

Pliskova hatte nie zuvor das Achtelfinale auf Londons "heiligem Rasen" überstanden. Die Weltranglistenzehnte gehört mit ihrem Viertelfinaleinzug nun zu den Spielerinnen, die bei jedem Grand-Slam-Turnier mindestens in die Runde der besten Acht einzogen. Bei den anderen drei Major war sie sogar schon mindestens im Halbfinale. Golubic steigt mit ihrem Erfolg in die Top 50 der Welt auf.

Karolina Muchova (CZE/19) - Angelique Kerber (GER/25)

Kerber holte bereits 2018 den Titel bei den All England Championships. Die Kielerin und Barty sind die einzigen Grand-Slam-Siegerinnen, die sich noch im Rennen befinden. Bei einem Sieg würde sie wieder an den Top 20 der Welt kratzen. Aber auch Muchova liegt der Rasen in der britischen Hauptstadt. Die Tschechin zog schon 2019 ins Viertelfinale ein.

