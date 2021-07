Angelique Kerber hat bei den All England Championships in Wimbledon sensationell das Halbfinale erreicht und trifft dort am Donnerstag, 8. Juli um 14:30 Uhr auf die Weltranglistenerste Ashleigh Barty aus Australien.

Auch wenn Kerber bereits einmal in Wimbledon triumphieren konnte, so war der Halbfinal-Einzug an der Church Road nicht zu erwarten. Bei den Australian Open im Februar und den French Open vor wenigen Wochen war sie jeweils in der ersten Runde gescheitert.

Dank des zurückgewonnenen Selbstvertrauens durch den Turniersieg bei der Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg steigerte Kerber in London jedoch mit jeder Partie ihre Form. Bereits in der zweiten Runde deutete sie mit ihrem Sieg im hochklassigen Marathon-Match gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo an, dass mit der Kielerin beim Rasen-Klassiker zu rechnen ist.

Im Anschluss ließ sie sich auch von Aliaksandra Sasnovich aus Belarus, US-Nachwuchshoffnung Cori Gauff und der Tschechin Karolina Muchova nicht stoppen und steht nun zum vierten Mal an Church Road im Semifinale.

Hier gibt es alle Infos zum Duell zwischen Angelique Kerber und Ashleigh Barty.

Kerber - Barty: Halbfinale in Wimbledon live im TV

Sky überträgt das Halbfinale von Angelique Kerber gegen Ashleigh Barty live im TV auf Sky Sport 1. Spielbeginn ist um 14:30 Uhr auf dem Centre Court.

Wimbledon: Kerber - Barty live im Livestream

Im Livestream gibt es das Duell zwischen der Wimbledon-Siegerin von 2018 und der Weltranglistenersten bei SkyGo und mit dem Sky Ticket.

Kerber - Barty: Wimbledon-Halbfinale im Liveticker

Eurosport.de bietet zum Halbfinale zwischen Angelique Kerber und Ashleigh Barty einen Liveticker an. Hier gibt es außerdem alle weiteren Infos, News und Ergebnisse zum Grand-Slam-Turnier in Wimbledon.

