Tennis

Wimbledon - Roger Federer erlebt Debakel gegen Hubert Hurkacz, Novak Djokovic souverän: Das Viertelfinal-Roundup

Wimbledon 2021 - Highlights: Am Mittwoch standen in Wimbledon die Viertelfinals der Herren an. Dabei erlebte der Wimbledon-Rekordsieger Roger Federer ein Debakel: Der Schweizer unterlag dem Polen Hubert Hurkacz glatt in drei Sätzen 3:6 6:7 (4:7), 0:6. Novak Djokovic zog dagegen souverän ins Halbfinale ein. Die Szenen des Tages.

00:03:12, vor 2 Stunden