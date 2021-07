Publiziert 02/07/2021 Am 09:07 GMT

Novak Djokovic ist klarer Favorit gegen Denis Kudla aus den USA. Der Serbe ist diesmal nicht auf dem Centre Court aktiv.

Aus deutscher Sicht hat Dominik Koepfer die Chance auf das Achtelfinale. Gegen den Spanier Roberto Bautista Agut ist er allerdings Außenseiter.

Zudem sind unter anderem Garbiñe Muguruza, Andrey Rublev und Karolina Pliskova am fünften Wettkampftag mit von der Partie.

Hier gibt es die Matches am Freitag im Liveticker.

Die wichtigsten Spiele des Tages:

(Angaben in MESZ)

ab 12:00 Uhr: F. Fognini (ITA/26) - A. Rublev (RUS/5)

F. Fognini (ITA/26) - A. Rublev (RUS/5) ca. 14:00 Uhr: M. Osorio Serrano (COL) - A. Sabalenka (BLR/2)

ab 14:30 Uhr: O. Jabeur (TUN/21) - G. Muguruza (ESP/11)

O. Jabeur (TUN/21) - G. Muguruza (ESP/11) ca. 16:00 Uhr: N. Djokovic (SRB/1) - D. Kudla (USA)

N. Djokovic (SRB/1) - D. Kudla (USA) ca. 16:00 Uhr: D. Koepfer (GER) - R. Bautista Agut (ESP/8)

- R. Bautista Agut (ESP/8) ca. 19:30 Uhr: D. Shapovalov (CAN/10) - A. Murray (GBR)

INFO - Herzlich willkommen

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum fünften Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London im Liveticker.

