Die Entscheidung in Wimbledon rückt näher. Heute entscheidet sich, wer bei den Herren ins Endspiel einzieht.

Ab 14:30 Uhr sind der Italiener Matteo Berrettini und Hubert Hurkacz aus Polen, der im Viertelfinale Roger Federer düpierte, auf dem Centre Court im Einsatz.

Dann könnt ihr den nächsten Auftritt von Novak Djokovic mitverfolgen. Der Weltranglistenerste spielt gegen den an Nummer zehn gesetzten Denis Shapovalov.

Hier könnt Ihr im Liveticker die beiden Halbfinalspiele der Herren an der Londoner Church Road mitverfolgen.

Wimbledon live im Ticker - Die Spiele des Tages:

JETZT: M. Berrettini (ITA/7) - H. Hurkacz (POL/14) - 6:3, 6:0

15:47 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 1:1

Das war jetzt einmal wichtig für Hurkacz. Nach elf verlorenen Spielen holt er endlich noch einmal den Spielgewinn. Mit Serve-und-Volley beim entscheidenden Punkt verwandelt der Pole zum 1:1 im dritten Satz.

15:36 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 6:0

Doppelfehler Hurkacz zum Satzball für Berrettini. Und den verwandelt der Italiener mit dem Vorhandwinner gegen die Laufrichtung seines Gegners. Mit 6:0 holt er sich den zweiten Durchgang. Hurkacz hat damit jetzt schon zehn Spiele in Serie verloren.

15:26 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 4:0

Jetzt geht es hier in eine Richtung, und das im Eiltempo. Hurkacz reiht Fehler an Fehler. Berrettini muss im Moment wenig machen, um sich die Punkte sichern. Nachdem ein Longline des Polen im Seitenaus landet, holt sich der Italiener das Doppelbreak.

15:20 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 2:0

Das ist eine ganz kritische Phase für Hurkacz. nach einem Fehler beim Vorhand-Crossball hat der Pole drei weitere Breakbälle gegen sich. Und dann geht ein Stoppversuch des Miami-Siegers völlig daneben. Zu null verliert Hurkacz sein Service. Berrettini damit jetzt mit sechs Spielgewinnen in Serie.

15:12 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3

Sehr sicheres Aufschlagspiel von Berrettini zum 5:3. Und damit geht es für Hurkacz jetzt schon gegen den Satzverlust. Und der Pole muss über Einstand gehen. Er verzieht den Vorhand-Crossball und hat damit den ersten Satzball gegen sich. Und dann patzt Hurkacz von der T-Linie mit einem Rahmentreffer, und mit 6:3 geht Durchgang eins an Berrettini.

15:04 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 4:3

Mit einem Ass und einem weiteren Aufschlag-Winner zum Abschluss sichert sich Berrettini doch noch die entscheidenden Punkte zum Gewinn des bislang längsten Aufschlagspiels. Anschließend hat er bei Aufschlag Hurkacz in einem Ballwechsel zweimal Glück mit der Netzkante, und es steht 15:30. Nach einem Vorhandfehler hat Hurkacz Breakball gegen sich. Und dann patzt er von der Grundlinie, und Berrettini holt sich das Aufschlagspiel seines Gegners.

14:58 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 2:3

Nach einem Vorhandfehler von Berrettini steht es 30:30 beim Aufschlag des Italieners. Und kurz darauf muss er nach einem Patzer beim Rückhand-Longline über Einstand gehen. Den ersten Breakball des Polen wehrt der Italiener mit einem starken Aufschlag ab. Aber die große Chance zum Satzgewinn verpatzt er mit dem Fehler am Netz.

14:50 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 2:3

Berrettini hat bei eigenem Aufschlag noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Aber auch Hurkacz hat sich durch die kleinen Probleme vorhin nicht aus dem Rhythmus kommen lassen. Der Pole kommt sehr oft ans Netz, verwandelt dort die Punkte und holt sich den Spielgewinn zum 3:2.

14:45 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 1:2

Auch Berrettini hat in seinem ersten Service gar keine Schwierigkeiten. Dann wird es zum ersten Mal eng für Hurkacz. Nach einem Winner mit dem Passierball durch Berrettini steht es 0:30. Und dann patzt der Pole beim Slice und hat drei Breakbälle gegen sich. Doch einem geht weiter mutig ans Netz vor und wehrt alle drei ab. Nach einem Returnfehler Berrettinis heißt es doch 2:1 für Hurkacz.

14:38 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 0:1

Das Match beginnt mit Aufschlag Hurkacz. Der Pole macht viele freie Punkte über den Aufschlag und hat keine Schwierigkeiten, sein Service durchzubringen. Am Netz verwandelt er zum 1:0.

INFO - Berrettini - Hurkacz

Die Halbfinals stehen unmittelbar bevor. Los geht es mit der Partie zwischen Matteo Berrettini und Hubert Hurkacz. Um 14:30 Uhr beginnt das Geschehen auf dem Centre Court.

INFO - HERZLICH WILLKOMMEN

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum elften Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London ab 14:15 Uhr im Liveticker.

