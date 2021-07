Ein mögliches Finale der beiden Tennis-Legenden Roger Federer und Novak Djokovic rückt näher. Beide haben das Viertelfinale erreicht.

Djokovic trifft nun auf Marton Fucsovics aus Ungarn. Federer bekommt es mit Hubert Hurkacz aus Polen zu tun.

Auch Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime und Matteo Berrettini haben das Halbfinale im Visier.

Hier könnt Ihr im Liveticker alle Matches der All England Championships am Mittwoch mitverfolgen.

Wimbledon live im Ticker - Die Spiele des Tages:

ab 14:00 Uhr: K. Khachanov (RUS/25) - D. Shapovalov (CAN/10)

N. Djokovic (SRB/1) - M. Fucscovics (HUN) ca. 16:30 Uhr: M. Berrettini (ITA/7) - F. Auger-Alliassime (CAN/16)

INFO - HERZLICH WILLKOMMEN

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum neunten Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London ab 14:15 Uhr im Liveticker.

