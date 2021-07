Publiziert 05/07/2021 Am 09:03 GMT

Doch nicht Wimbledon-Rekord-Sieger Federer ist der große Favorit bei dem Rasen-Klassiker, sondern Novak Djokovic (34), der ebenfalls heute aufschlägt.

Der Serbe muss auf dem Weg zu seinem 20. Grand-Slam-Titel an Cristian Garín (Chile) vorbei. Das Match beginnt um 14:30 Uhr.

Auch ein Deutsches Duo ist heute gefordert. Alexander Zverev kann gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime zum zweiten Mal ins Viertelfinale von Wimbledon einziehen.

Eine die weiß, wie man bei dem Turnier triumphiert, ist Angelique Kerber. Die 33-jährige Siegerin von 2018 misst sich im Generationenduell mit Nachwuchsstar Cori Gauff (USA).

Hier gibt es das Geschehen am Freitag an der Church Road zum Nachlesen.

Die wichtigsten Spiele des Tages:

N. Djokovic (SRB/1) - C. Garín (CHL/17)

C. Gauff (USA/20) - A. Kerber (GER/25)

R. Federer (SUI/6) - L. Sonego (ITA/26)

F. Auger-Aliassime (CAN/16) - A. Zverev (GER/4)

I. Swiatek (POL/7) - O. Jabeur (TUN/21)

M. Fucsovics (HUN) - A. Rublev (RUS/5)

H. Hurkacz (POL/14) - D. Medvedev (RUS/2)

E. Rybakina (KAZ/18) - A. Sabalenka (BLR/2)

D. Shapovalov (CAN/10) - R. Bautista Agut (ESP/8)

M. Berretini (ITA/7) - I. Ivashka (BLR)

K. Pliskova (CZE/8) - L. Samsonova (RUS)

INFO - HERZLICH WILLKOMMEN

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum heutigen Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London ab zirka 14:30 Uhr im Liveticker.

